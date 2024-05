(Di mercoledì 22 maggio 2024)è ildi, società cooperativa del sistema confindustriale che associa le Pmi per agevolarle nell’accesso al credito bancario e parabancario attraverso il rilascio di garanzie collettive. Ilassocia oltre 4mila imprese ubicate in Toscana, Umbria e Valle d’Aosta ed è in grado di assicurare un’operatività a livello nazionale: rilascio di garanzie eligibili e a prima richiesta nei confronti di banche e istituti convenzionati, rilasciando fideiussioni dirette per forniture, partecipazione gare e appalti, locazioni commerciali, anticipazioni contributi pubblici ed erogando direttamente prestiti chirografari a medio termine.

Confidi centro nord. Pietro Carboni nuovo presidente - confidi centro nord. Pietro Carboni nuovo presidente - Pietro Carboni è il nuovo presidente di confidi centro Nord, che supporta le Pmi nell'accesso al credito attraverso garanzie collettive. L'associazione conta oltre 4mila imprese in Toscana, Umbria e V ... lanazione

Autonomia differenziata, italiani divisi: al nord favorevoli e al sud contrari - Autonomia differenziata, italiani divisi: al nord favorevoli e al sud contrari - Alla vigilia delle Elezioni Europee, meno di un quinto degli italiani confida che le risorse del Piano Nazionale ... dato che si riduce al 57% fra quanti vivono nel centro Italia e si assottiglia al ... teleborsa

Elezioni europee, l’Italia non è uguale per tutti: ecco i temi che spaccano in due il Paese - Elezioni europee, l’Italia non è uguale per tutti: ecco i temi che spaccano in due il Paese - L’indagine “Fondazione con il Sud – Demopolis” sul Sud e l’Italia alla vigilia del voto descrive un Paese spaccato su temi come l’autonomia differenziata, ... laprovinciapavese.gelocal