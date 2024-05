Pronto soccorso in crisi, mancano 4.500 medici e 10mila infermieri - Pronto soccorso in crisi, mancano 4.500 medici e 10mila infermieri - Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - L'indagine della Commissione Affari sociali della Camera sull'emergenza-urgenza in Italia e la situazione ... notizie.tiscali

Concorso medici in Toscana: bandi aperti per 18 posti nei piccoli ospedali - concorso medici in Toscana: bandi aperti per 18 posti nei piccoli ospedali - FIRENZE – Sono aperti i bandi di concorso per reclutare giovani medici per gli ospedali periferici e delle isole della Toscana. Diciotto posti disponibili, distribuiti nelle tre aziende sanitarie ... firenzepost

Bando per medici di famiglia, Ceccarelli (Pd):"La sanità pubblica si difende con gli atti concreti", - Bando per medici di famiglia, Ceccarelli (Pd):"La sanità pubblica si difende con gli atti concreti", - "Con la pubblicazione, in data 22 maggio dei bandi di concorso, sul sito di Estar dei bandi di concorso per giovani medici, è pienamente operativa la decisione regionale per il potenziamento dei ... arezzonotizie