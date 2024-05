Concorsi scuola 2024 - convocazioni prova orale AGGIORNATO

Il diritto al rientro nella scuola di ex titolarità spetta a chi è stato trasferito a domanda condizionata oppure d'ufficio senza aver presentato domanda. Quando si concretizza. L'articolo Mobilità docenti 2024 : chi è potuto rientrare nella scuola di ex titolarità. orizzontescuola

All’ultimo Sciopero di pochi giorni fa, il 9 maggio , si aggiunge così una nuova rivendicazione del personale docente e Ata. Ministero dell’Istruzione – corrieredellacittà.com Ultimo stop del personale docente prima della fine della scuola . È stato indetto uno Sciopero del personale docente e Ata per venerdì 24 maggio , che coinvolgerà sia i dipendenti sia a tempo determinato che indeterminato per 24 ore, dall’inizio della campanella a fine giornata in tutta Italia. ilcorrieredellacitta

Alla scuola Primaria di Salmour s'insegna come riconoscere e rispettare gli animali - Alla scuola Primaria di Salmour s'insegna come riconoscere e rispettare gli animali - Gli alunni e le insegnanti della scuola primaria di Salmour ringraziano vivamente il signor Pier Luigi Beraudo per il suo prezioso intervento, in qualità di ornitologo, realizzato martedì 21 maggio ... targatocn

Scuola e legalità, alunni in visita ai carabinieri - scuola e legalità, alunni in visita ai carabinieri - Nell’ambito degli incontri organizzati dai carabinieri per promuovere la cultura della legalità, gli alunni della quinta elementare della scuola «Padre Pio» di Baselice, accompagnati dai loro ... ilmattino

Cannes 77 – Parthenope: Incontro con Paolo Sorrentino e il cast - Cannes 77 – Parthenope: Incontro con Paolo Sorrentino e il cast - OPEN DAY scuola SENTIERI SELVAGGI, IN PRESENZA/ONLINE IL 7 GIUGNO! Parthenope affronta un duplice mistero: la donna e la città di Napoli. Qui Sorrentino parla di una giovinezza sognata e ... sentieriselvaggi