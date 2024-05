Concluso il progetto Sezze Differenzia della SPL con la visita degli studenti al sito di Borgo Montello

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si ècon le visite di lunedì 20 e martedì 21 maggio presso il centro diil”. Nelle due giornate, gli alunni delle classi prime e seconde dell’Istituto Comprensivo “Pacifici- Bassiano” sono stati ospitiInd.Eco, società appartenente al Gruppo Greenthesis, impegnata nella valorizzazioneinvasidiscarica in post-chiusura attraverso il riciclo e il recupero del biogas per produrre energia elettrica da cogenerazione e molecole di biometano avanzato. Accolti dal Presidente Giorgio Cardona, i ragazzi hanno potuto esplorare l’impianto in maniera ravvicinata, scoprendo che un rifiuto si può trasformare in una vera e propria risorsa per la comunità. Curiosi ed entusiasti, hanno avuto modo di familiarizzare con l’impianto di produzione di biometano, grazie agli ingegneri e agli addetti ai lavori che li hanno guidati e che hanno risposto alle loro domande, dedicando particolare attenzione anche all’esteso parco fotovoltaico del, capace di soddisfare il fabbisogno energetico di ben 500 famiglie.