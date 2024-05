Con queste 10 racchette dei big del tennis puoi giocare anche tu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ci siamo davvero innamorati delal punto da esserci riscoperti tutti super-esperti: guarda quel dritto incrociato, niente male quel drop shot, lì avrei tentato un passante lungolinea. Gli italiani sono accorsi in massa ain prima persona sui campi, ora che Jannik Sinner, novello Prometeo, ha portato ila livelli inediti nel nostro Paese. Così misurarsi con ilè ormai passione dichiaratamente nazional-popolare, ma per tutti arriva la fatidica domanda: quale sarà la mia racchetta ideale? Decidere può non essere facile come scegliere il prossimo outfit da sfoggiare in campo. Soprattutto perché non c'è una risposta univoca: ognita ha le sue caratteristiche di gioco, e di conseguenza la sua racchetta. Come scegliere la racchetta dapiù adatta a noi Prendere esempio dai grandi campioni può essere un primo indizio utile per sciogliere i dubbi: individuare il modello utilizzato dal giocatore che più ammirate (e con cui magari avete più somiglianze nel gioco, con le dovute proporzioni) è un primo passo.

Djokovic, compleanno in campo: "Giocare è l'allenamento migliore" - Djokovic, compleanno in campo: "giocare è l'allenamento migliore" - Novak Djokovic festeggerà in campo il 37mo compleanno. Mercoledì, infatti, debutterà non prima delle 18 al Gonet Geneva Openm l'ATP 250 di ... sport.tiscali

Tennis, Sinner giocherà il Roland Garros: è in partenza per Parigi - tennis, Sinner giocherà il Roland Garros: è in partenza per Parigi - Il tennista altoatesino nonostante i problemi all’anca che lo hanno fermato a Roma ha deciso di partecipare al torneo di Parigi ... repubblica

Tennis, inizia l'operazione Roland Garros per Jannik Sinner, l'azzurro in viaggio per Parigi - tennis, inizia l'operazione Roland Garros per Jannik Sinner, l'azzurro in viaggio per Parigi - Dopo essersi ritirato a Madrid e il forfait di Roma, l'altoatesino è in partenza per la Francia per giocare il Grande Slam. Intanto sono nove gli italiani in campo per le qualificazioni del torneo pa ... rtl