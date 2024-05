Comuni - edifici pubblici a rischio sismico | contributi fino a 2 mln di euro in Campania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per consentire la più ampia partecipazione dei, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la prevenzione delneglistrategici, stabilendo che iinteressati dovranno trasmettere, a pena di esclusione, la propria istanza di partecipazione entro il termine perentorio delle ore 18,00 del 4 giugno. Si tratta dei 17 milioni e 200milaper la prevenzione deldestinati ai. Sono risorse indirizzate agli interventi strutturali di tipo locale, di miglioramento, di adeguamentoo demolizione e ricostruzione diritenuti strategici. Il bando costituisce un’azione fondamentale nell’ottica del miglioramento edilizio di quei fabbricati e di quelle opere infrastrutturali (come ponti e viadotti) la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ai sensi del decreto “L’Aquila”.