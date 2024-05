Composto da sei articoli - specifica gli obblighi di verifica dell' età e di gestione dei soldi delle piccole star del web Nel frattempo la Franci - che già vanta una legge sul lavoro dei minori in Re -e, propone divieti anche più stringenti e precisi sull' utilizzo dei device

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La preoccupazione per la tutela deisul web è reale e bipartisan. Lo dimostra il ddl dal titolo “Disposizioni per la tutela deinella dimensione digitale”. È stato depositato a Palazzo Madama da Lavinia Mennuni (FdI),a Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, di concerto con la deputata del Partito democratico Marianna Madia che ha presentato un’iniziativa simile alla Camera dei deputati. Una bozza di sei, ancipata da AdnKronos, che riguardano l’età degli utenti sui social e ladele dei“guadagnati” dai baby influencer. Lo spot (inquietante) che spiega ai genitori perché non devono poe le foto dei figli X Leggi› Stop allo sfruttamento dei baby influencer: laa interviene con unaSocial vietati sotto i 16 anni.

