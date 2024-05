Commedie sul palco e percorsi in jeep Le terapie complementari prendono piede

(Di mercoledì 22 maggio 2024) All’istituto di riabilitazione psichiatrica Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro non solo medicine, "ma teatro e terapia in". Stanno dando sempre più buoni risultati le. Ora il laboratorio teatrale dell’istituto ha presentato “Oltre lo specchio, Alice in un mondo bizzarro“. "Io e i miei colleghi – spiega l’educatrice Emanuela Scandelli – organizziamo spesso spettacoli per inserire i pazienti sul territorio. Il copione di questa rassegna teatrale, proposta a Lodi e San Colombano nei giorni scorsi, con due spettacoli, è stato scritto tutto proprio dai nostri ospiti. Ognuno di loro ha scritto una parte e l’ha rappresentata". Scandelli aggiunge: "Vorrei ringraziare l’associazione nazionale Stop&go di San Colombano al Lambro (Club associazione sportiva italiana settore fuori strada), che a maggio è tornata a far divertire i degenti.

