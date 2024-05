Com’era l’Inter quando arrivò Suning | De Boer - Kondogbia e la maglia Sprite In A dominava Allegri e nel mondo impazzava Pokemon Go

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’acquisizione del 99,6% delda parte del fondo californiano Oaktree sancisce la fine dell’era, dopo otto anni. Mailnel 2016? E, soprattutto quale Inter ereditava il mega gruppo commerciale cinese? Subentrati a Thohir, i nerazzurri erano orfani di Roberto Mancini e con una rosa che si potrebbe definire “esotica”: dall’illusioneal bagliore Gabigol. In Europa League la sconfitta contro l’Hapoel Be’er Sheva passa alla storia. Ma forse, lain stileera ancora peggio.Deallenava e Icardi era la punta di riferimento Bisogna dirlo, era davvero un’altra Inter: perdente e confusionaria. Nonostante il quarto posto della stagione precedente,aveva comunque deciso di rivoluzionare la rosa, ma non come sperato. Deil traghettatore (durato 11 partite e sostituito da Stefano Vecchi prima e da Stefano Pioli, poi) di una squadra mediocre e ricca di scommesse, rimaste tali.