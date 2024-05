Come togliere le macchie di fondotinta dai tessuti | le tecniche efficaci

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Prima o poi, capita a tutte: davanti allo specchio andate di corsa e vi truccate velocemente, quando una goccia dimacchia i vestiti che avete già indosso. È un bel problema, soprattutto se non avete tempo per rimediare. A volte conviene cambiarsi rapidamente e pensarci più tardi, ma è meglio agire il prima possibile. Con un pizzico di fortuna, potreste addirittura riuscire ad eliminare la macchia – e ogni traccia di alone – in pochi minuti, uscendo di casa con l’outfit che avevate programmato, senza bisogno di cambi dell’ultimo istante. Vediamo qualche trucchetto utile.difare Basta davvero un istante di distrazione per macchiarsi con il: una goccia caduta dalla spugnetta o una maglia indossata in fretta senza aver atteso che il make up si asciugasse, e il danno è fatto. Per fortuna, questo tipo disono abbastanza facili da rimuovere, soprattutto se si agisce per tempo.

Il segreto per un Make Up che dura anche quando fa caldo! - Il segreto per un Make Up che dura anche quando fa caldo! - Durante i mesi estivi, il caldo può diventare il nemico numero uno del trucco, facendo sciogliere il fondotinta, sbavare il mascara e rovinare l'intero look. Ma non disperate, esistono strategie effic ... msn

Come scegliere il fondotinta compatto - Come scegliere il fondotinta compatto - Tra le tendenze make-up della primavera 2024 c'è un prodotto che rappresenta una vera e propria riscoperta: stiamo parlando del fondotinta compatto, ma non quello come pensiamo, ovvero in polvere e mo ... elle

Raffaello Scuotto si mostra senza trucco sui social, boom di critiche: «Il make-up fa miracoli» - Raffaello Scuotto si mostra senza trucco sui social, boom di critiche: «Il make-up fa miracoli» - niente fondotinta, correttore o illuminante. Scuotto non ha mai fatto mistero di avere delle imperfezioni sul viso e ha anche spiegato che sta utilizando dei prodotti farmaceutici per ovviare al ... leggo