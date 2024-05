Come sta il Ministro Crosetto dopo il malore | gli aggiornamenti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sarebbe cosciente e non in una situazione di pericolo Ildella Difesa Guido, nella giornata di ieri, è stato colto dadurante il Consiglio supremo di Difesa che si stava tenendo a Roma.il pronto intervento dei soccorsi è stato subito ricoverato in ospedale. Stando a quanto riporta Corriere della Sera non sarebbe in pericolo di vita.si sta sottoponendo a una serie di esami e accertamenti di natura cardiaca ed è cosciente e reattivo. Già nel periodo di febbraio,aveva avuto une aveva manifestato dolori al petto. Ilsi è però recato a piedi da solo all’ospedale San Carlo Nancy, dove è attualmente ricoverato. All’epoca era stata diagnosticata una lieve pericardite, un’infiammazione alla membrana del cuore che non comporta gravi danni. Leggi anche: Ilricoverato d’urgenza:sta Intanto sono arrivati vari messaggi di incoraggiamento, da Giorgia Meloni al Presidente della Sicilia Renato Schifani: «Al caro amico Guidogiungano gli auguri più sinceri di una pronta guarigione.

