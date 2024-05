Colpo & Zilio si evolve nel segno dell' ecosostenibilità e dell' integrazione tra intelligenza umana e artificiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) - L'azienda orafa vicentina sviluppa i primi gioielli ideati dalla sinergia tra skill tecnico-artigianali e software generativi di, che saranno presentati al pubblico il prossimo autunno, e si appresta a trasferirsi in un nuovo stabilimento completamente pensato in ottica green. Vicenza, 22 maggio 2024. Più che un passaggio generazionale, una svolta epocale che proiettanel futuro. La storica azienda orafa vicentina accoglie con entusiasmo le due sfide fondamentali'era contemporanea: rendere virtuosa l'interazione tra le attività produttive e l'ecosistema, e sfruttare l'enorme potenzialetra le competenze artigianali e l'. Non si tratta di un semplice aggiornamentoa vision aziendale, ma di un'evoluzione che si è già concretizzata in due progetti in fase di sviluppo e realizzazione.