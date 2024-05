Colpo Monteombraro | Sighinolfi E Vacondio sceglie Fiorano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Continuano i colpi nel mercato dei dilettanti. In Eccellenza come già anticipato il Castelfranco perde le due "colonne" difensive Enrico Marconi e Giuseppe Palmiero che sono ufficialmente alla Vianese, così come il Formigine saluta l’attaccante Simone Cremaschi che ha firmato per il Sant’Agostino. In Promozione il ds Salvioli porta alil promettente centrocampista 2002 Andreaex Nonantola, nell’ultima stagione alla Solierese. Primoper ilche annuncia il difensore Luca(’99) ex Sanmichelese e Baiso, il ds Ferrari ha confermato anche il portiere Baciocchi e il difensore e capitano Hardy Nana. Altre quattro conferme a Colombaro, il centrocampista Cigarini, l’esterno destro Calò, il difensore Antonioni (sesto anno di fila) e il difensore Sganzerla. In Prima scatenato il Maranello con quattro innesti e 2 conferme: tre volti nuovi arrivano dal Real Maranello seguendo il ds Casini e mister Tosi, si tratta della punta ‘93 Matteo Totaro (a lungo a Castelnuovo, poi Colombaro, Casalgrande e Ubersetto), del centrocampista ‘89 Paolo Degli Esposti già con San Faustino, Campogalliano, Smile, Villadoro e Ubersetto, e del difensore 2003 Filippo Bonelli (al Real era in prestito), dall’Audax rientra per fine prestito il difensore ’99 Davide Guidetti, mentre sono confermati il centrocampista 2003 Ferrari e il difensore Fantozzi.