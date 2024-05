Collovati | Inter - obiettivo Champions per il prossimo anno Conte? Al Milan farebbe comod - ma…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024): ”In questo momentoo ad entrambe. Soprattutto lato, però, bisogna capire chi prende queste decisioni” Ai microfoni di News.Superscommesse.it èvenuto in esclusiva Fulvio. Nell’estratto di quest’vista, l’ex campione del Mondo ha parlato della situazione legata al futuro delle dueesi:. Prosegue la protesta dei tifosi del, cosa ne pensa di questa presa di posizione del tifo rossonero? Pioli sarà ancora l’allenatore dela suo parere?“Le critiche da parte della tifoseria penso siano rivolte più alla mancanza di chiarezza da parte della società circa i progetti futuri. Dal punto di vista dei risultati non credo ci possa essere molto da recriminare, ilè comunque arrivato secondo in campionato. Non capisco cosa si possastare per ciò che riguarda i risultati raggiunti sul campo.