(Di mercoledì 22 maggio 2024)iniziati in Via, ma è caos con il. È stato possibile verificarlo questo fine settimana. Di fatto per consentire alcune tipologie di lavorazioni il tratto a senso unico alternato è aumentato. Un aumento che, però, non sarà continuativo. Se da una parte c’è soddisfazione per l’inizio dei, l’altro lato della medaglia è quello di disagi che si vengono a creare per consentire l’intervento che renderà la strada più fruibile e sicura. Le segnalazioni arrivate a La Nazione parlano didi auto arrivate ben oltre al parcheggio di Bacìo, affacciandosi quasi al tratto finale della via Nova. Di conseguenza ilsi è spostato sulla strada delle Lellere. Ulteriore preoccupazione per ilè dettata dalla previsione di alcune asfaltature lungo la strada delle Lellere, intervento però atteso. Alcuni tra i residenti di Borgo Nuovo propongono direttamente l’eliminazione del senso alternato, lasciando come unica direzione quella dabassa aalta.

Colle, lavori e traffico. In via Livini lunghe code - Colle, lavori e traffico. In via livini lunghe code - Gli interventi attesi e invocati hanno avuto come conseguenza la difficoltà di scorrimento per la viabilità. Presto toccherà anche a via delle Lellere. lanazione

Colle, al via interventi preliminari su frana di via Livini - Colle, al via interventi preliminari su frana di via livini - Salvo alcuni brevi momenti quindi – precisa il Comune di Colle di Val d’Elsa sui lavori di via livini interessati dalla frana – il traffico rimarrà sempre aperto lungo la strada, importante asse di ... sienafree

Colle: frana via Livini. Finalmente via ai lavori - Colle: frana via livini. Finalmente via ai lavori - Dopo un periodo di analisi e studio il cantiere è stato aperto. Si tratta di un investimento. dal valore di 1,1 milioni di euro. msn