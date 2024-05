Coincidenze D’Amore - Anticipazioni Puntate dal 27 al 31 Maggio 2024 | Selin Lascia Demir!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dal 27 al 31scopre tutta la verità sue decide di allontanarsi da luindo la loro casa.prova a fare il possibile per salvare la situazione!prosegue e, nella settimana dal 27 al 31, al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente, che stavolta scoprirà la verità su. Come da previsioni questa scoperta causerà un vero e proprio terremoto che porterà la ragazza a decidere di allontanarsi in maniera drastica dal suo fidanzato. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?portaa fare un giro in barca con lo scopo di confessarle la verità su Eylul. Lei però dice di essere stanca ed interrompe il giro prima del previsto, conche poi non trova più il coraggio di dirle la verità.