Codacons subito in pressing su Conti | l' altolà su canzoni - televoto e pubblicità

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Era nell'aria da giorni e l'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina al Tg1: Carlosarà il direttore artistico e il conduttore delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo. "È ufficiale da oggi, si inizia a lavorare e ci sono degli step ben precisi: adesso c'è la cosa più importante, che è il regolamento, poi inizieremo ad ascoltare ledelle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva", ha detto il presentatore toscano al telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci. Con lui ci saranno gli amici di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello? "Credo di no, almeno non in presenza fissa - ha risposto il conduttore - penso di andare avanti con l'idea di alternare tutte le sere qualcosa di diverso.

