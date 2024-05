Claudio Cecchetto senza freni | Max Pezzali irriconoscente I testi esagerati degli 883 li scriveva Mauro Repetto Poi | Carlo Conti generoso - mi segnalò un suo amico Ecco chi è

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Da Sandy Marton a Sabrina Salerno, c’è tanto dei personaggi che ha scoperto nell’intervista cheha rilasciato al Corriere della Sera. Anche Jovanotti: “Il mio collaboratore mi disse: ‘È una pertica che non vale nulla’. Ma quando vidi la registrazione feci un salto. Lo chiamai con voce da boss: ‘È l’occasione della vita, vieni con me’. Bluffavo. Ma lui, intimorito, accettò”. Lui e Lorenzo Cherubini, conferma, si sentono ancora oggi: “È il padrino di mio figlio Jodi, si vogliono un casino di bene“. Poi c’è Fiorello (inutile ribadire quanti sono i grandi personaggi scoperti da): “Arrivò a Radio Deejay perché gli avevano detto che c’erano tante ragazze, mica per me. Andammo a cena, fu il mattatore. Gli dissi: ‘Licenziati e lavora con noi, fai l’animatore di un villaggio, diventerai quello dell’ltalia’”. Non manca un aneddoto suche “generosissimo, invece di proporsi mi segnalo l’”.

