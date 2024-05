Città della musica fa sette Nell’Arena del Sociale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Opera,e danza in centroalle spalle del Teatro e del Duomo di Como. È lo scenario17^ edizione il Festival Como, diretto e organizzato dal Teatrodi Como-AsLiCo, in collaborazione con la Società dei Palchettisti. Il titolo di quest’anno è tratto dall’opera che inaugura il festival giovedì 27 giugno: "Dilegua, o notte!", le parole di Calaf durante il "Nessun dorma". Scelta per "200.Com Un progetto per la" in occasione delle celebrazioni per il centenariomorte di Giacomo Puccini, con più di 200 cantori amatoriali, diretti dal Maestro Massimo Fiocchi Malaspina. Ampio spazio poi alla danza, all, e alla, dal jazz al cantautorato. Venerdì 5 luglio, torna la compagnia italiana di danza contemporanea e physical theatre Kataklò. Si prosegue sabato 6 luglio con il duo composto da Paolo Fresu e Omar Sosa, che porteranno a Como il nuovo progetto Food, raccontando il cibo in