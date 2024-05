(Di mercoledì 22 maggio 2024) E' salito a ottoe diversiil bilancio delmilitare israeliano di ieri a, in. Lo ha reso noto l'Autorità nazionale palestinese (Anp). "C'è un ottavo martire nell'operazione in corso delle forze di occupazione", ha detto il Ministero della Sanità del governo dell'Anp. La Mezzaluna rossa palestinese citata dall'agenzia di stampa Wafa ha detto che il bilancio deiè di almeno 21 persone, tra cui due in gravi condizioni. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato di aver condotto aun'operazione contro cellule armate di Hamas e della Jihad islamica.

Cisgiordania, 8 morti e 21 feriti nel raid di Israele a Jenin - cisgiordania, 8 morti e 21 feriti nel raid di Israele a Jenin - E' salito a otto morti e diversi feriti il bilancio del raid militare israeliano di ieri a Jenin, in cisgiordania. Lo ha reso noto l'Autorità nazionale palestinese (Anp). "C'è un ottavo martire ... ansa

Gaza, Washington Post: “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Il Qatar: “Negoziati quasi a un vicolo cieco” - Gaza, Washington Post: “Israele opta per operazione minore a Rafah, ok degli Usa”. Il Qatar: “Negoziati quasi a un vicolo cieco” - L'esclusiva di David Ignatius sostiene che il governo israeliano avrebbe abbandonato il piano originario di inviare due divisioni a Rafah, e avrebbe accettato le richieste degli Stati Uniti ... ilfattoquotidiano

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio - Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 21 maggio - Ore 9,00 – Gaza, Idf: 70 obiettivi colpiti nella Striscia nell’ultime 24 ore – L’aeronautica israeliana ha colpito oltre 70 obiettivi nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Lo hanno reso noto ogg ... tpi