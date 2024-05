Cinghiali sempre nel mirino Le iniziative per il contenimento

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il cinghiale, introdotto da degli sconsiderati in valle nei primi anni 2000, ha provocato danni alle colture di alcune zone valtellinesi e valchiavennasche e parecchi incidenti stradali. L’animale, non autoctono, è stato oggetto anche di un piano pluriennale di controllo. Da Palazzo Muzio è stato pubblicato un contributo tecnico per meglio comprendere quale sia ad oggi la situazione relativa alla diffusione in provincia e quali siano le attività messe in atto per il. Dala Provincia ha cercato di contrastare e contenerne la presenza attraverso una mirata attività di controllo effettuata dalla Polizia provinciale con l’ausilio di cacciatori formati e abilitati attraverso corsi specifici. Oggi si contano oltre 600 operatori qualificati. Un percorso che ha consentito di contenere l’incremento della specie - solo nel 2023 sono stati abbattuti oltre 600 capi - con la conseguente limitazione dei danni.

