Cinema | Fuori il trailer di Made in Deams dal sei giugno in sala

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ildi “in Dreams” dal 62024 in, su A.P. Giannini, l’italiano dietro la nascita di Bank of America Dopo essere stato presentato in anteprima negli Stati Uniti lo scorso autunno, uscirà alil 6distribuito da Daitona il documentarioin Dreams di Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto, sulla straordinaria vita di Ao Peter Giannini, fondatore di Bank of America e visionario d’altri tempi che ha contribuito alla nascita di Hollywood. Il film, prodotto da Daitona e Preston Witman Productions per una co-produzione italo-inglese, ripercorre i momenti più importanti della vita di questo pioniere che finanziò il celebre film di Charlie Chaplin Il monello, Accadde una notte di Frank Capra, Biancaneve di Walt Disney, Via col vento di Victor Fleming, ma anche l’iconico ponte Golden Gate di San Francisco.