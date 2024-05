Cindy Ngamba e gli altri rifugiati che andranno ai Giochi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sono trentasei gli atleti selezionati A2026,sarà una dei 36 atleti selezionati per entrare a far parte del team degli atleti. Nike, così, ha annunciato la collaborazione con l’Olympic Refuge Foundation (ORF) per sostenere gli atleti e le atlete che hanno dovuto lasciare il proprio luogo di origine. Nike e l’ORF condividono l’opinione che lo sport possa aiutare le persone sfollate a trovare una comunità e riscoprire un senso di appartenenza. Insieme, attraverso il programma Terrains d’Avenir dell’ORF a, forniranno l’accesso ad ambienti di gioco e sport più inclusivi che promuovono la salute mentale e una maggiore fiducia in se stessi, in particolare per donne e ragazze.. A marzo, la pugileè diventata la prima atleta della Squadra Olimpicaa far parte del roaster di atleti e atlete Nike.