Cina | Zhejiang - minibus a guida autonoma a Hangzhou 2

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 mag – (Xinhua) – Un passeggero sale su unnel distretto di Yuhang, nella citta’ di, nella provincia orientale cinese dello, oggi 22 maggio 2024. La linea di autobus adi Yuhang e’ la prima del suo genere alimentata dalla tecnologia di coordinamento veicolo-strada a. Questa linea lunga 5 chilometri si snoda attraverso scuole, parchi industriali, quartieri residenziali e stazioni della metropolitana, gratuitamente per tutti i cittadini. Gli autobus aeffettuano un rilevamento olografico della rete stradale grazie a dispositivi di rilevamento intelligenti come telecamere ad alta definizione e radar lungo le strade. La tecnologia di coordinamento veicolo-strada migliora efficacemente anche la sicurezza operativa dei veicoli. Detto questo, ognuno di questi autobus ha comunque un supervisore umano, che prende immediatamente il controllo del veicolo in caso di emergenza per garantire ulteriormente la sicurezza dei passeggeri.

