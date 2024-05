Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 mag – (Xinhua) –ha rilasciato laPass, unadimultiuso, per agevolare il pagamento da parte dei viaggiatori ine di altri visitatori non favorevoli al pagamento tramite cellulare. Con un saldo massimo di 1.000 yuan (circa 140 dollari), laPass puo’ essere utilizzata in vari luoghi come i trasporti pubblici, i luoghi di interesse culturale eco e i centri commerciali, secondo laCity Tour Card Development Co., Ltd, chela. Questa puo’ essere acquistata e ricaricata negli aeroporti di Hongqiao e Pudong e nelle principali stazioni della metropolitana, come quella di Piazza del Popolo. Lapuo’ essere utilizzata su autobus, metropolitane, taxi, traghetti e attrazioniche come laOriental Pearl Tower, il Museo die loWild Animal Park.