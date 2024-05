Cina - liberata la giornalista condannata per aver documentato l’inizio del coronavirus a Wuhan

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mercoledì è statalacinese Zhang Zhan,nel dicembre del 2020 a quattro anni di carcere perdella pandemia da, la città delladove erano stati registrati i primi contagi. La sua liberazione è stata annunciata con un videomessaggio in cui laha detto di essere tornata a casa il 13 maggio. Zhang Zhan era statacon l’accusa di «provocato litigi e problemi», una formulazione molto vaga usata spesso dal governo cinese per incriminare attivisti e dissidenti. Zhang, ex avvocata, ha 40 anni ed era andata anei primi giorni del febbraio 2020 in maniera indipendente, senza essere legata a nessun giornale, per diffondere testimonianze dirette attrso i suoi profili social su WeChat, Twitter e YouTube. I suoi resoconti avevano raccontato una gestione della crisi nell’epicentro della pandemia peggiore rispetto alla narrativa ufficiale del governo cinese, che durante i mesi più gravi della crisi aveva censurato testimonianze e manipolato il discorso pubblico per ridurre la percezione della pericolosità del virus.

