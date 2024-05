Cina - esce dal carcere dopo 4 anni la giornalista indipendente che raccontò il covid a Wuhan

(Di mercoledì 22 maggio 2024) C’è la conferma. Non è più inquattrodi detenzione Zhang Zhan, la citizen journalist arrestata innel maggio del 2020 e finita dietro le sbarre per i suoi racconti all’inizio dell’epidemia di-19 a. La notizia è arrivata dai sostenitori di Zhang, riapparsa in un video nove giorniaver finito di scontare la pena. Per lei resta però “preoccupazione”.dalZhang Zhan arrestata nel 2020 Nelle scorse ore è stato diffuso su X un video della 40enne Zhang, con un passato da avvocato, che afferma di essere stata “mandata” dalla polizia nell’appartamento del fratello a Shanghail’uscita dal. Il filmato è stato condiviso anche da Reporters sans frontières. La donna spiega di essere stata rilasciata alle prime ore del 13 maggio e trasferita nell’abitazione del fratello maggiore, ringrazia per il sostegno.

