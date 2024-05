Ciao Mauro - Loreto Aprutino non ti dimenticherà | addio al sindaco a 26 anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pescara - Si è spento a 57Di Zio, figura storica della politica loretese, pescarese e abruzzese. Imprenditore agricolo a San Pellegrino, Di Zio aveva dedicato la sua vita al servizio della comunità, ricoprendo il ruolo di assessore comunale a 23e poi, dal 1993 al 2004, quello di, con il quale ha portatoall'apice del suo splendore, organizzando un'indimenticabile tappa del Giro d'Italia vinta da GiBugno. Ma il suo impegno non si è fermato qui. Di Zio è stato anche assessore provinciale al Turismo e Sociale, presidente regionale della Cia Agricoltori e vice presidente nazionale della stessa confederazione. "Un uomo di grande valore, un punto di riferimento per tutti noi", lo ricorda commosso ildi, Renato Mariotti, che ha lavorato al suo fianco come assessore alla cultura dal 1995 al 2004.

