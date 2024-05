Ciak - si gira! Un ex gieffino e un’ex corteggiatrice inventano un gossip e fingono di essere una coppia

Sembrerebbe che un ex concorrente del Grande Fratello e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stiano organizzando un finto gossip - Sembrerebbe che un ex concorrente del Grande Fratello e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stiano organizzando un finto gossip - Stando a un recente rumor sembrerebbe che un ex inquilino del Grande Fratello e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne stiano organizzando un finto servizio fotografico per sembrare una coppia e ... novella2000