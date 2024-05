Chituru Ali | Io e Jacobs? Un modo per spingerci oltre i limiti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “I primi mesi del 2024 stanno procedendo bene, però gli obiettivi sono gli Europei di Roma che sono alle porte e le Olimpiadi. Sono carico”. Sono le parole diAli in un un’intervista ai microfoni di Sportface a margine della presentazione delle divise ufficiali dell’atletica azzurra verso quella che sarà un’estate ricca di appuntamenti. Il primo appuntamento sarà quello degli Europei di Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno: “Sarà un qualcosa di unico avere il tifo del nostro pubblico, fino ad adesso un’emozione mai provata, è impagabile. Sarà un’esperienza nuova da questo punto di vista, ma non sarà il mio Europeo e quindi avrò un po’ di esperienza”, afferma il velocista azzurro. Un 2024 iniziato con segnali positivi sin dalla stagione indoor culminata con la finale nei 60 metri ai Mondiali di Glasgow: “C’è stata continuità durante la preparazione invernale, questo mi ha dato un altro spirito e mentalità rispetto al passato per affrontare una stagione outdoor che è solo agli inizi.