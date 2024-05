Chico Forti rivede la madre dopo 16 anni ma è polemica | “Detenuti con rischio di vita aspettano mesi”

Chico Forti riabbraccia la madre a Trento dopo 16 anni, la polemica: "In carcere trattato come una star" - chico forti riabbraccia la madre a Trento dopo 16 anni, la polemica: "In carcere trattato come una star" - Madre e figlio insieme, dopo 16 anni. Mercoledì 22 maggio chico forti, fresco di rientro in Italia dopo la condanna per omicidio negli Stati Uniti, ha lasciato il carcere di Verona per incontrare ... notizie.virgilio

Chi è Gianni Forti, lo zio di Chico Forti: “Il mio Cuor di leone”… - Chi è Gianni forti, lo zio di chico forti: “Il mio Cuor di leone”… - Gianni forti è lo zio di chico forti e da anni si batte per difenderlo. Lui stesso lo ha definito il suo "Cuor di leone". Ecco la sua storia. donnaglamour

Chico Forti, il primo insegnante di surf: "Voglio abbracciarlo e dirgli 'finalmente'" - chico forti, il primo insegnante di surf: "Voglio abbracciarlo e dirgli 'finalmente'" - Gianfranco Tonelli è stato il primo insegnante di surf sul lago di Garda di chico forti. Gli ha trasmesso anche la passione delle riprese televisive essendo stato lui per tanti anni produttore tivú. È ... quotidiano