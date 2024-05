Chico Forti è uscito dal carcere | permesso per vedere la madre Sindacato polizia | Amarezza - due pesi due misure

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dal. SI tratta, ovviamente, di una misura temporanea: il detenuto, che dagli Stati Uniti è passato aldi Verona, ha ottenuto undi 4 ore ed è andato a fare visita alla. In quest’occasione anche incontrato amici e parenti di lunga data che hanno sempre sostenuto la sua innocenza.Leggi anche:è tornato in Italia: dove starà oraLeggi anche: “Ha fatto incazzare gli Stati Uniti”: Meloni e il casoLo zio Gianni, come riporta TgCom, ha dichiarato: “La prima cosa che ha detto alla mamma è: mamma ti voglio bene. Sono qua per te. Lei era emozionatissima – ha detto lo zio Gianni senza mai abbandonare l’ingresso di casa -. Tra baci e abbracci, voleva fargli subito i canederli, ma lui le ha detto che non aveva fame, che aveva già provveduto. Mi dispiace solo per mio fratello, il papà di, che non c’è più.

