Chico Forti alla mamma | Ti voglio bene

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 18.00 "La prima cosa che ha dettoè 'ti. Sono qua per te'. Lei era emozionatissima". Così lo zio di,Gianni,sulla visita del detenutomadre 96enne a Trento "Tra baci e abbracci, voleva fargli subito i canederli, ma lui le ha detto che non aveva fame, che aveva già provveduto",ha raccontato lo zio.,rientrato in Italia da pochi giorni e ora in carcere a Verona, ha ricevuto il permesso dai giudici di sorveglianza per incontrare l'anziana madre,che non vedeva da 16 anni.