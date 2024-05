Chiariello svela | Manna si è già preso il Napoli - ecco cosa ha fatto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nella giornata di ieri Giovannihail suo primo ingresso a Castel Volturno e l’ex Juve si è giàil: la rivelazione di. Ilsi avvia verso l’ultima sfida della stagione. Gli azzurri sfideranno davanti ai propri tifosi il Lecce, ormai già salvo, di Luca Gotti. La squadra di Calzona, invece, deve giocarsi le ultime chances di conquistare la qualificazione alla prossima Conference League, ma dovrà sperare anche nei risultati positivi delle dirette concorrenti. Il Torino dovrà perdere contro l’Atalanta e la Fiorentina dovrà vincere la Conference contro l’Olympiacos. Dopo la fine della stagione, qualsiasi sarà il risultato finale, ilpreparerà la tanto attesa rivoluzione estiva. Aurelio De Laurentiis ha giàuna prima mossa in tal senso, ovvero affidandosi a Giovanniex ds della Juventus.

Successo per la seconda edizione del Giorno del Gioco - Successo per la seconda edizione del Giorno del Gioco - Circa duemila tra bambini e adolescenti di Pomigliano d'Arco (napoli), hanno partecipato oggi alla seconda ... "Pomigliano - ha sottolineato l'assessore al Commercio di Pomigliano d'Arco, Marianna ... ansa

Il Napoli 'ricambia' il favore Manna alla Juve: libererà un dirigente richiesto da Giuntoli - Il napoli 'ricambia' il favore manna alla Juve: libererà un dirigente richiesto da Giuntoli - Il napoli pronto a 'ricambiare il favore della Juventus per Giovanni manna, liberato in anticipo dal club bianconero per iniziare la sua avventura al napoli. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport ... tuttonapoli

I senatori “votano” il preferito: Manna lo riferisce a Chiavelli - I senatori “votano” il preferito: manna lo riferisce a Chiavelli - Si legge: “manna, dopo aver raccolto anche il sentimento dei senatori ... Gli approcci interlocutori hanno permesso al napoli di essere pienamente a conoscenza delle richieste economiche e tecniche, a ... ilnapolionline