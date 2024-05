Chiambretti sull’orlo della crisi

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) PieroChe il martedì sera sia diventato una bestia nera per Rai3 è assodato. La terza rete si è trovata a ricoprire un vuoto andando a competere non con uno bensì con due programmi/volti che un tempo ospitava in quella collocazione (Floris e Berlinguer). Ma ricondurre i claudicanti risultati di Pieroalla difficoltàcollocazione sarebbe in larga parte fuorviante. Il peggior nemico del conduttore non è il giornosettimana, nè la rete, nè la collocazione bensì se stesso. Al di là di alcune specificità e contingenze fallaci, Donnedi unadi nervi nella sostanza è l’ennesimo markette, format riproposto in tutte le salse, con progressive variazioni, negli ultimi 20 anni. Un format che mostra segni di cedimento da anni e perseverare nel riproporlo è autolesionismo allo stato puro. Il conduttore rimane sagace e il suo eloquio risulta piacevole, eppure c’è quella patina di naftalina, amplificata da alcuni momenti farraginosi, che non riesce a scrollarsi di dosso.