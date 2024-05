Chiama la polizia poi aggredisce gli agenti - arrestato il tiktoker Fabio Di Monte

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ladi Monza hailDiper resistenza a pubblico ufficiale. Il 46enne aveva richiesto l'intervento degliper un'aggressione ai suoi danni che, però, non si è mai verificata. Durante i successivi controlli, li avrebbe colpiti e gli avrebbe sputato contro.

