Chi sono le Illit - il nuovo fenomeno musicale del k-pop

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se ancora non conoscete le, segnatevi questo nome perché faranno sicuramente parlare nei prossimi mesi. La girlband k-pop è già pronta a dominare le classifiche internazionali a pochi mesi dal loro debutto ufficiale. Ecco come è nata la band e i loro primi successi. Le, la girlband nata dal programma “R U Next?” Leuna girlband nata proprio insieme alla creazione del programma “R U Next?”, formato da una serie di gare e sfide di gruppo di ragazze sudcoreane organizzate dalle etichette Belift Lab e JTBC. Nel giugno 2023 venne diffusa la notizia dell’intenzione di formare ungruppo tutto al femminile da lanciare a livello globale attraverso un format lanciato in Corea del Sud e anche in Giappone. A metà mese vennero svelate le 22 concorrenti pronte a lottare per conquistare un posto nella finalissima. E, al termine dello show, ecco nascere le, originariamente composto da 6 ragazze: Wonhee, Youngseo, Iroha, Yunah, Minju e Moka.