Chi l’ha visto? - le anticipazioni della puntata del 22 maggio 2024 su Rai 3

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Questa sera – mercoledì 22– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Importanti novità sul caso di Simone, raggirato per 8 anni online da una persona che si faceva chiamare Enriquetta e che gli faceva credere di essere innamorata di lui. Questa persona ha probabilmente truffato altri uomini. E poi la morte di Pierina Paganelli: intervista esclusiva a Valeria, la vicina di casa, che ricostruisce alcuni episodi avvenuti prima dell’omicidio e mette in dubbio la buona fede di Manuela e Loris. Infine, l’omicidio di Antonella di Veroli, trovata morta in casa sua chiusa dentro un armadio: la sorella e la nipote in studio in diretta parlano di nuovi elementi e di reperti mai analizzati e chiedono la riapertura delle indagini. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.