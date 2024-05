Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 22 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 17 aprile, si occuperà deiche seguono. Scomparsa Mara Favro Mara Favro, mamma di 51 anni, è svanita nel nulla dopo il suo turno di lavoro in un ristorante. Da quel momento, silenzio assoluto. L’ultimo contatto risale alle 5 del mattino, quando ha inviato alcuni messaggi. Che cosa le è successo? Questa sera, a “Chi?”, verranno trasmesse nuove testimonianze che potrebbero aiutare a fare luce sul caso. Amore virtuale e truffa: l’incubo di Gianfranco Bonzi Gianfranco Bonzi credeva di aver trovato l’amore online, chattando con quella che pensava fosse la cantante Dua Lipa. Peccato che si trattasse di un profilo falso. La truffatrice, dopo averlo ingannato, ha iniziato a minacciarlo e a chiedere soldi a chi lo cerca, sostenendo di conoscere il suo luogo di ritrovo.