Chi ha prescritto ketamina a Matthew Perry? La polizia di Los Angeles apre un’indagine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Come ha fattoa farsi prescrivere lache il 28 ottobre 2023 lo ha ucciso? Da questo punto il dipartimento didi Los(LAPD) e la Drug Enforcement Administration (DEA) hanno avviatocongiunta per indagare le cause legali della morte della star di Friends, che il giorno della morte, quando è stato trovato nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades, aveva solo 54 anni. La, il potente anestetico che lo ha ucciso, gli era stata prescritta per la depressione che da anni lo attanagliava solo poco una decina di giorni prima della morte, durante l’autopsia però il medico legale ha stabilito che non si trattava di quella prescritta dal trattamento. Al momento del ritrovamento del cadavere pare che la dose in corpo fosse vicina a quella utilizzata per un’anestesia totale e si sospetta questo abbia causato l’annegamento nella vasca, oltre ad una malattia coronarica e la buprenorfina, un farmaco usato per trattare la dipendenza da oppioidi, una dipendenza della qualeha sempre discusso apertamente nelle interviste e anche nella sua biografia, Lovers, and the Big Terrible Thing, uscita nel 2022 e che è diventato nel mondo un piccolo grande caso letterario.