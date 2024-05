Chi ha fatto il taglio per Euro 2024 e chi l’ha mancato?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 22 maggio 2024)-05-21 15:03:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha nominato oggi la sua squadra provvisoria perche si svolgerà in Germania quest’estate. La composizione del gruppo è stata fonte di molte speculazioni per diverse settimane con i Tre Leoni che cercavano di fare meglio rispetto al 2021, quando persero contro l’Italia nella finale di2020. Southgate è considerato un allenatore conservatore, che seleziona regolarmente giocatori che non sono in forma ma che hanno prodotto in precedenza per l’Inghilterra. Ma l’annuncio della sua squadra oggi è stato tutt’altro che conservatore in quanto ha abbandonato molti dei vecchi guardiani in favore di una nuova ondata di talenti in Premier League con cinque giocatori convocati senza limiti. La festa verrà ridotta al 26 dopo l’ultima partita di riscaldamento contro l’Islanda il 7 giugno.