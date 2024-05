Chi era Geoffrey Kitchen - il passeggero morto a bordo del volo Londra-Singapore

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 73 anni, era un assicuratore in pensione. Si dilettava anche come attore teatrale amatoriale. Era diretto in Australia assieme alla moglie Linda per una vacanza di sei settimane. Partito dall’aeroporto di Heathrow con ilSQ321 delle 22:00, coinvolto nella devastante turbolenza che ha colpito il Boeing 777-300ER, morendo per un attacco cardiaco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Guardian (@guardian) Nato a Bristol ha vissuto a Thornbury, nel Gloucestershire, per gran parte della sua vita assieme alla compagna di una vita, Linda, con cui si frequentava fin dall’adolescenza. Qui aveva fondato anche il gruppo teatrale Thornbury Musical Theatre Group. Era un tuttofare, ma amava in particolare cantare e suonare dal vivo. Aveva lavorato anche per raccogliere fondi per le aziende locali durante la pandemia.

