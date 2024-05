(Di mercoledì 22 maggio 2024) Chi èamante di psicologia e con 5, nato a Torino il 22 febbraio del 1972, è uno dei più grandi illusionisti d’Italia. ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della magia e dell’illusionismo all’età di dodici anni, sotto la guida di maestri del calibro di Enzo Pocher, Vittorio Balli e Don Silvio Mantelli. Già nel 1993, si distingue vincendo il concorso per prestigiatori “I Re Maghi”, trasmesso su Rai 1, e il Trofeo Chabernot a Roma. Questi riconoscimenti segnarono l’inizio di una carriera brillante che lo portò a partecipare a numerosi programmi televisivi, festival e congressi d’arte magica. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Torino,intraprese una carriera parallela in Rai come autore televisivo, lavorando al fianco di Michele Guardì.

Chi è Walter Rolfo, illusionista psicologo e con 5 guinness world records - Chi è walter rolfo, illusionista psicologo e con 5 guinness world records - walter rolfo, nato a Torino il 22 febbraio del 1972, è uno dei più grandi illusionisti d’Italia. ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della magia e dell’illusionismo all’età di dodici anni, sotto la ... termometropolitico

I campionati europei di magia per la prima volta in Italia - I campionati europei di magia per la prima volta in Italia - L'Italia si prepara ad ospitare per la prima volta i campionati europei di magia Fismitaly 2024 ed è pronta a trasformarsi nel paese della magia internazionale, in attesa dei mondiali 2025 che si terr ... ansa

Campionati di magia: l’Italia diventa il palcoscenico dell’impossibile-possibile ad Aosta - Campionati di magia: l’Italia diventa il palcoscenico dell’impossibile-possibile ad Aosta - AOSTA - Si aprono oggi, per la prima volta in Italia, i Campionati Europei di Magia Fismitaly 2024 mentre a Torino si svolgeranno i Mondiali nel 2025. In Valle D'Aosta saranno oltre 3000 i maghi che ... primapress