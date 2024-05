Chi è Vincenzo Novari - big dell' inchiesta Milano-Cortina Il manager grillino che dava incarichi agli amici

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'che ha travolto l'organizzazionee Olimpiadi invernali del 2026, ha colpito in particolare l'ex ad del comitato, nominato nel novembre 2019 dal governo giallorosso di Giuseppe Conte, poi rimosso dal suo ruolo nell'agosto del 2022 perché non avrebbe fatto abbastanza per evitare i ritardi dei lavori di realizzazione'evento.- riporta La Verità - è considerato vicino ai grillini, visto che dopo la sua nomina l'ex M5s ed ex ministroo SportSpadafora, accolse la notizia del suo incarico con entusiasmo: "Si tratta di una buona scelta". Ma adessoè finito nei guai e si ritrova indagato per corruzione e turbata libertà d’incanto sugli appalti digitalie Olimpiadi invernali 2026. Segui su affaritaliani.