Chi è Sveva Sagramola - volto storico di Geo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Impossibile non collegare il nome dicon quello di Geo/ Geo&Geo. La conduttrice, infatti, è alla guida del programma (che ha modificato di poco il nome, accorciandosi) fin dal 1998. Un binomio indissolubile che ha fatto centro nel cuore dei telespettatori, da anni fedeli alla trasmissione. Ecco qualche curiosità sulla carriera e sulla vita privata di. Chi è, conduttrice dal 1998 di Geo Era il 1998 quando su Rai 3 si affacciava il programma incentrato su diversi temi, dalla cultura al clima, dalle nuove tecnologie all’attualità fino agli animali, natura e gastronomia. Generi diversi e in continuo aggiornamento, trattati e raccontati attraverso immagini curiose e suggestive insieme a servizi in forma di documentario vero e proprio. Nel corso degli anni, il programma è partito dalla collocazione del sabato, con un appuntamento settimanale, toccando la prima serata fino a diventare una trasmissione con cadenza quotidiana.