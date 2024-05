Chi è Lookman - l’eroe della finale di Europa League | il nuovo re di Bergamo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con la sua tripletta ha deciso ladicontro il Bayer Leverkusen e ha mandato in estasi l’intera città di. La storia di un predestinatoUn gol da opportunista, uno da contropiedista e l’altro grazie ad una straordinaria tecnica di base: Ademolaè statodigiocata a Dublino e che ha visto il trionfo dell’Atalanta sul Bayer Leverkusen. L’attaccante dell’Atalanta ha vissuto una notte magica, mandando in estasi il pubblico atalantino e l’intero panorama calcistico italiano, regalando al club nerazzurro la prima coppa europeasua storia., eroedicon tre reti – Notizie.comLa sua storia calcistica è ricca di eventi da ricordare: ha giocato in Inghilterra, in Germania e nel nostro campionato, mostrando negli ultimi due anni dei segnali di crescita straordinari.nasce attaccante centrale, ma ha trovato la sua consacrazione naturale nel ruolo di punta esterna.

