Chi è Karina Sapsai? Età - fidanzato e Instagram

Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera mercoledì 22 maggio - Isola dei Famosi, cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera mercoledì 22 maggio - Artur Dainese che, fino a poco tempo fa, sembrava avere un interesse per Khady Gueye, adesso pare attratto da karina Sapsai. Nel frattempo, quest’ultima, diventata leader la scorsa puntata, sembra ... ilgiornale

Isola, anticipazioni 22 maggio: Greta Zuccarello rischia grosso. Tre in nomination, nuove paure per il prossimo eliminato - Isola, anticipazioni 22 maggio: Greta Zuccarello rischia grosso. Tre in nomination, nuove paure per il prossimo eliminato - Questa sera, puntata di mercoledì 22 maggio su Canale 5, va in onda la decima diretta de l'Isola dei famosi. La seconda dopo il cambio del palinsesto del reality Mediaset condotto ... leggo

Isola, Greta critica Karina sul ruolo di leader: 'Bisognerebbe organizzare il gruppo' - Isola, Greta critica karina sul ruolo di leader: 'Bisognerebbe organizzare il gruppo' - Diversi naufraghi di Playa Dos sono scontenti su come karina Sapsai ricopre il ruolo di leader della settimana ... it.blastingnews