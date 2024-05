Chi è István Kovács - l’arbitro della finale di Europa League 2023 24

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 –, arbitro rumeno nato a Carei il 16 settembre 1984, ha debuttato nella massima serie nel 2007 ed è diventato arbitro FIFA nel 2010. In questa stagioneha diretto 14 partiteSuperLiga rumena, due del successivo “Play-off Championship” e altrettanti incontri del “gruppo retrocessione”, per un totale di 18 partite del campionato. Nella coppa di Romania ha seguito una singola partita, mentre sono due le partite arbitrate del campionato sauditaSaudi Pro, tra cui il pareggio tra Damac FC e Al Hilal, squadra vincitrice del campionato e nella quale militano gli ex serie A Kalidou Koulibaly e Sergej Milinkovi?-Savi?. La UEFA Champions/24 ha visto il fischietto rumeno arbitrare un totale di 8 partitecompetizione. Due partite delle qualificazioni, quattro matchfase a gironi, tra le quali troviamo anche la sconfitta interna dell’AC Milan contro i tedeschi del Borussia Dortmund, e due partite delle fasi finali, l’ottavo ditra Internazionale Milano e gli spagnoli dell’Atlético Madrid e la gara di ritorno dei quarti di, che ha visto il passaggio del turno del Paris Saint German ai danni del Barcellona.