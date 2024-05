Chi è Georg Steinhauser - il nipote di Ullrich che ha festeggiato al Giro d’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un nome nuovo al. Sul Passo del Brocon abbiamo assistito alla prima vittoria da professionista del tedesco, della EF Education-Easypost, grazie ad una gran bella azione andando a riprendere Amanuel Ghebreigzabhier sulla discesa del Gobbera per poi andarsene da solo. Una di quelle giornate da ricordare per un corridore di stirpe nobilissima. Viene infatti da una famiglia di ciclisti: il padre è Tobias, onesto gregario passato tra Mapei, Geroplsteiner e T-Mobile alla fine della propria carriera, un quinto posto ai Mondiali di Plouay vinti da Romans Vainsteins e una vittoria aldi Svizzera 2002, e lo zio è nientemeno che Jan, sposato proprio con la sorella del papà. La carriera da ciclista era praticamente scritta nel destino. Ventitré anni da compiere il prossimo 21 ottobre, molto alto per poter essere uno scalatore (1,89) ma con soli 65 chilometri di peso, ha anche una buona attitudine a cronometro, specialità con cui aveva sfiorato la vittoria a inizio 2023 all’UAE Tour.