Chi è Francesca Vaccaro - la moglie di Carlo Conti e la madre di suo figlio Matteo

(Di mercoledì 22 maggio 2024), classe 1972, è un’ex costumista della Rai che, successivamente, ha creato la sua linea di abbigliamento. Prima di lasciare gli studi della televisione, però, ha fatto in tempo a conosceree a sposarlo. I due, infatti, si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In dove, sembra, sia scoccato immediatamente il colpo di fulmine., sposati nel 2012 – Fonte: TodayNonostante l’amore, però, la loro storia non è andata subito nel migliore dei modi. A decidere per un periodo di separazione è stata la stessa, forse non sicura del rapporto a causa della fama di dongiovanni del presentatore. In questo periodo, però,è riuscito a riconquistarla seguendo i suggerimenti di un cupido veramente speciale. Si tratta dell’amica Antonella Clerici, che lo ha spinto nella direzione giusta tanto da vederli convolare a giuste nozze nel 2012.